اتصالات دولية لـ"الحفاظ على الهدوء" بين لبنان والاحتلال

وطن: أكدت قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان "يونيفيل" الثلاثاء، أن "الوضع العام في منطقة عملياتها لا يزال هادئا، وتعمل مع جميع المحاورين من أجل الحفاظ على الاستقرار العام"، قرب الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقالت "يونيفيل" في بيان صحفي إن "الجيش الإسرائيلي أبلغهم بأنه بدأ بأنشطة جنوب الخط الأزرق للبحث عما يشتبه بأنه أنفاق"، مشيرة إلى أن "جنود حفظ السلام التابعين لها زادوا من دورياتهم على طول الخط الأزرق، إلى جانب القوات المسلحة اللبنانية، للحفاظ على الاستقرار وتجنب أي سوء فهم قد يؤدي إلى تصعيد".

ولفتت إلى أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال وثيق مع كل من القوات المسلحة اللبنانية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويحث مجددا جميع الأطراف على استخدام الآليات التي تضطلع بها اليونيفيل في مجال الارتباط والتنسيق والآلية الثلاثية لتهدئة أي توتر.

يذكر أن القوات الدولية تراقب المنطقة الحدودية، لتثبيت قرار مجلس الأمن الدولي (1701)، والذي يمثل جوهر عملها، في الحفاظ على الهدوء بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.