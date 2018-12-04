بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تستنكر أحكام الإعدام الصادرة في غزة

وطن: استنكرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله أحكام الإعدام الستة التي صدرت في قطاع غزة في 3 كانون الاول الجاري.

واكدت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله معارضتها الشديدة لتطبيق حُكم الإعدام مهما كانت الظروف.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي ان إلغاء حكم الإعدام يسهم في حماية الكرامة الإنسانية وفي تقدم وتطور حقوق الإنسان، كما يرى الاتحاد الأوروبي في حكم الإعدام حكماً قاسياً وغير إنساني وأنه لا يُشكل رادعاً للسلوك الإجرامي ويمثل إنكاراً غير مقبولاً للكرامة والنزاهة الإنسانية.

وقالت البعثات الاوروبية ان على سلطات الأمر الواقع في غزة الامتناع عن تنفيذ أي حُكم من أحكام الإعدام بحق السجناء وأن تلتزم بقرار تعليق أحكام الإعدام الذي وضعته السلطة الفلسطينية في انتظار القضاء نهائياً على حكم الإعدام وفقاً للتوجهات العالمية وبعد التوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.