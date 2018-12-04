نتنياهو: عملية "درع الشمال" واسعة ومستمرة وليست محدودة

وطن: قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي وزير الجيش بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء إن عملية "درع الشمال" التي أعلن جيش الاحتلال عنها صباح اليوم على الحدود مع لبنان واسعة ومستمرة، دون مزيد من التفاصيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده نتنياهو مع رئيس هيئة الأركان الجنرال غادي آيزنكوت عقب اجتماع استثنائي عقده المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت).

وأضاف نتنياهو أن هدف حزب الله من هذه الأنفاق التي حفرها إدخال مسلحيه إلى الأراضي الإسرائيلية للسيطرة على أجزاء من الجليل، معتبرا أن هذا تهديد حقيقي بجرأة لم نعهدها من قبل من حزب الله.

وذكر نتنياهو حزب الله اللبناني وحركة حماس استثمرتا أموالاً طائلة بتطوير الأنفاق وجهود ضخمة بإخفاء هذه الوسائل.

ولفت إلى أنه يقوم بمشاورات مستمرة مع رئيس الأركان وقادة الجيش حول تطور العملية، مبينا أنه تم وضع أعضاء الكابنيت بصورة العملية التي قال إنها تم إقرارها قبل أشهر.

وزعم أن "ما تشاهدونه الآن هو جزء صغير من الصورة الشاملة لاستعداداتنا وأنشطتنا التي نعدها من اجل ضمان امننا بكل الجبهات"، على حد ادعائه.

من جهته، حاول آيزنكوت طمأنة الإسرائيليين بدعوتهم إلى ممارستهم حياتهم بشكل طبيعي واعتيادي، وذلك على خلفية التخوفات الإسرائيلية من اندلاع مواجهة مع حزب الله، مشددا على جاهزية الجيش لمواجهة أي تطور مستقبلي.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال إننا "خرجنا للعملية لتحسين الأجواء الأمنية لإزالة الخطر التحت أرضي وضرب التموضع الإيراني بالجبهة الشمالية".

وزعم آيزنكوت أن لديهم الخطة الهجومية الكاملة لتنظيم حزب الله اللبناني.