افتتاح فعاليات مشروع "بالفن بنحكي" في نابلس

وطن: بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتحت رعاية بلدية نابلس وبالتعاون مع مؤسسات اللجنة التنسيقية العليا المساندة لذوي الإعاقة – نابلس ومديرية التربية والتعليم وعدد كبير من المؤسسات والجمعيات والبلديات في المحافظة ، وبدعم رئيسي من مؤسسة عبد المحسن القطان، نظمت مؤسسة "فن من القلب" Art t Heart حفل مركزي في مركز حمدي منكو الثقافي يوم الثلاثاء 4-12-2018.

اشتمل الحفل على عدة فعاليات وفقرات واستضافات لمتحدثين من ذوي الاعاقة وغير ذوي الإعاقة حول موضوع الفن والتمكين النفسي والمجتمعي وأهمية تطوير المهارات الإبداعية للأشخاص من ذوي الإعاقة واعطائهم المساحة المناسبة لصقل مواهبهم. كما تم افتتاح زاوية معرض رسومات ولوحات فنية لمجموعة ممن لديهم موهبة الرسم من الأشخاص

.وشارك عدد كبير من طلاب المدارس في فعاليات دمج تشاركوا فيها بأعمال فنية شملت الرسم و اعمال يدوية واختتم اليوم بعرض "صندوق العجب" الذي قدمه الفنان عادل الترتير من مسرح العجب من رام الله

وحول رسالة وأهداف مؤسسة "فن من القلب" قالت سهى الخفش مديرة المؤسسة : ان "فن من القلب " تهدف الى استخدام الفن لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المهمشة نفسيا، وتطويرها وبالتالي كسر الصورة النمطية السلبية تجاههم" .

ومن الجدير بالذكر أن هذه الفعالية المركزية تعتبر افتتاحا لسلسلة من النشاطات التي تنفذها "فن من القلب" على مستوى محافظة نابلس بالتعاون مع العديد من المؤسسات خلال شهر كانون أول 2018، وانطلاقا لبرنامج مستقبلي شامل يركز على رصد الموهوبين من ذوي الإعاقة والفئات المهمشة والعمل على تطوير مواهبهم.