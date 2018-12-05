الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات، الليلة الماضية وفجر اليوم، طالت 21 مواطناً على الأقل في الضفة.

وعُرف من المعتقلين:

١. الطالب في بيرزيت وعد فقها- رام الله

٢. القيادي في حماس حسام حرب- اسكاكا قرب سلفيت

٣. عزيز إبراهيم فتاش- سلفيت

٤. كمال حرب- سلفيت

٥. سعد مرعي- قراوة بني حسان قرب سلفيت

٦. رامي أبو شعيرة- مخيم العزة ببيت لحم

٧. ياسر نوفل- قلقيلية

٨. محمد وضاح عناية- قلقيلية

٩. مؤمن رسلان- طولكرم

١٠. رامي أيمن شريدة- طوباس

١١. صلاح دراغمة- طوباس

١٢. طالب علي عبيات- فصايل قرب أريحا

١٣. عماد علي عبيات- فصايل

١٤. الاحتلال يعتقل المحرر عاطف رباع من يطا جنوب الخليل أثناء مروره على حاجز الكونتينر قرب بيت لحم.

١٥. ثائر خالد مطير- مخيم قلنديا شمال القدس.

١٦. الطفل عيسى عماد الطيطي- مخيم العروب شمال الخليل

17. خالد بدران جوابرة- مخيم العروب