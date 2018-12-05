الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
05.12.2018 07:21 AM
رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات، الليلة الماضية وفجر اليوم، طالت 21 مواطناً على الأقل في الضفة.
وعُرف من المعتقلين:
١. الطالب في بيرزيت وعد فقها- رام الله
٢. القيادي في حماس حسام حرب- اسكاكا قرب سلفيت
٣. عزيز إبراهيم فتاش- سلفيت
٤. كمال حرب- سلفيت
٥. سعد مرعي- قراوة بني حسان قرب سلفيت
٦. رامي أبو شعيرة- مخيم العزة ببيت لحم
٧. ياسر نوفل- قلقيلية
٨. محمد وضاح عناية- قلقيلية
٩. مؤمن رسلان- طولكرم
١٠. رامي أيمن شريدة- طوباس
١١. صلاح دراغمة- طوباس
١٢. طالب علي عبيات- فصايل قرب أريحا
١٣. عماد علي عبيات- فصايل
١٤. الاحتلال يعتقل المحرر عاطف رباع من يطا جنوب الخليل أثناء مروره على حاجز الكونتينر قرب بيت لحم.
١٥. ثائر خالد مطير- مخيم قلنديا شمال القدس.
١٦. الطفل عيسى عماد الطيطي- مخيم العروب شمال الخليل
17. خالد بدران جوابرة- مخيم العروب