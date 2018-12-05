أمريكا تضغط على 9 دول عربية لدعم اقتراح بإدانة حماس في الأمم المتحدة

رام الله- وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إدارة ترامب تضغط على تسع دول عربية لدعم اقتراح بإدانة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وقد توجه المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، بطلب كهذا إلى الدبلوماسيين من المغرب وعُمان والبحرين والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر. وجاء في رسالته إليهم أن معارضة السلطة الفلسطينية للاقتراح منافقة، لأن السلطة تعتبر حماس عدواً وتفرض العقوبات عليها.

وقال مصدر في الإدارة الأمريكية لصحيفة "هآرتس"، أمس الثلاثاء، إن غرينبلات كتب للدبلوماسيين أن "الدول التي تعارض الإرهاب وتدعم الاستقرار في المنطقة ليس لديها سبب لمعارضة هذا الاقتراح".

وكانت الولايات المتحدة قد طرحت الاقتراح في الأصل، ولكنها أجرت عليه تعديلات نتيجة للمفاوضات مع الدول الأوروبية بهدف زيادة عدد المؤيدين له. وهكذا، على سبيل المثال، تم إضافة بند يتعلق بالمصالحة الفلسطينية الداخلية وإعادة السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.

ووفقاً للمصدر، فقد كتب غرينبلات أن هذا الاقتراح له أهمية خاصة في هذه الأيام، بعد أسابيع قليلة من قيام حماس بإطلاق مئات الصواريخ على المستوطنات وجر المنطقة تقريباً إلى الحرب، على حد زعمه.

وأضاف أن أي محاولة لتأجيل التصويت يمكن أن تؤدي إلى سقوطه، ولذلك يتوقع ترامب من الدول العربية عدم الانضمام إلى محاولات العرقلة.

وهذا الأسبوع غرد غرينبلات على تويتر: "أمر أكثر من عبثي - السلطة الفلسطينية، التي تكره حماس وتمنع منذ شهور تحويل الأموال إلى غزة، تحاول الآن الدفاع عن حماس وإرهابها من خلال تقويض اقتراح لإدانة حماس في الأمم المتحدة. حان الوقت لقول الحقيقة "، على حد قوله.

وتشدد إدارة ترامب على أنه إذا مر الاقتراح، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تدين فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة حماس صراحة.

وتمثل رسالة غرينبلات الاستراتيجية الأوسع لإدارة ترامب في الشرق الأوسط. فالبيت الأبيض يريد أن يجعل الدول العربية "لا تعتمد بشكل تلقائي مواقف السلطة الفلسطينية"، كما قال المسؤول في الإدارة، وأن تكون مستعدة للضغط على الفلسطينيين في حالات معينة. وستشكل استجابة الدول العربية لخطاب غرينبلات اختباراً مهماً لهذه الاستراتيجية، في ضوء الاستعدادات الجارية لنشر خطة السلام التي تعدها الإدارة.