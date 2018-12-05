الاحتلال يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة لمناقشة أنفاق حزب الله

وطن- وكالات: طلبتْ دولة الاحتلال من مجلس الأمن الدولي عقْد جلسة لمناقشة أنفاق حزب الله على حدود لبنان.

مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون وعد بتقديم صور للأنفاق في وقت لاحق، واتهم حزب الله وإيران بارتكاب "جريمة حرب" بسبب ما سماه "الأعمال العدوانية".

وزعم دانون أن "إسرائيل" لا ترغب في التصعيد العسكري وستكتفي بحماية الحدود، واصفاً العملية "بالمحدودة"، على حد قوله.

دانون رأى أن مهمة قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان منع تواجد الأسلحة والبنى العسكرية، لكنها لا تفعل ما يكفي والجيش اللبناني لا يقوم بواجبه وترك الجنوب تحت سيطرة حزب الله الكاملة لكي يشنّ هجمات ضد "إسرائيل".

وقال "طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة إدانة الإنتهاكات ومن مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لمناقشة القضية وإدانة ذلك التهديد".

مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون أعلن من جهته دعْم الولايات المتحدة للعملية الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير أنفاق حزب الله، وفْق قوله.

بولتون قال إن "واشنطن تدعم بقوة جهود (إسرائيل) للدفاع عن سيادتها"، على حد قوله.

المصدر: الميادين