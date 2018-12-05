القضاء التركي يطلب إصدار مذكرتين لاعتقال عسيري والقحطاني في قضية خاشقجي

وطن-وكالات: نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين تركيين قولهما إن مكتب المدعي العام التركي طلب إصدار مذكرتين لاعتقال السعوديين المتحدث باسم قوات التحالف السعودي اللواء أحمد عسيري وسعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي.

ويعتقد مكتب المدعي العام أن هناك "اشتباهاً قوياً" بأن عسيري والقحطاني شاركا في التخطيط لقتل الصحافي جمال خاشقجي، وفق رويترز.

مسؤول تركي كبير رآى من جهته أن تحركاً مكتب المدعي العام يعكس قناعته بأن الرياض لن تأخذ إجراءات رسمية ضد عسيري والقحطاني.

كما أشار المسؤول إلى أنه يمكن للسعودية تهدئة المخاوف الدولية بتسليم تركيا كل المشتبه بهم في قتل خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أكد أن قضية خاشقجي كانت حاضرة بقوة في لقاءاته الثنائية التي عقدها خلال وجوده في الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين الصناعية.