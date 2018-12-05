فيديو | حزب الله يكشف مراقبته الدقيقة لعملية "درع الشمال"

وطن- وكالات: نشر "حزب الله" اللبناني مقاطع فيديو وصوراً واضحة لجنود الاحتلال خلال عملية "درع الشمال"، تؤكد مراقبة عناصر الحزب الدقيقة لكل ما تقوم به دولة الاحتلال على الحدود مع لبنان.

وتحت عنوان "بالفيديو والصور.. العدو الصهيوني يعلن عن نشاط عسكري (درع الشمال) عند الحدود اللبنانية" كشف الحزب بالوثائق والصور والفيديو مراقبته الصارمة للعملية التي أطلقتها إسرائيل عند الحدود اللبنانية الجنوبية بهدف العثور على أنفاق له يوم أمس الثلاثاء.

ونشر موقع الإعلام الحربي المركزي ما رصدته كاميرات حزب الله لعدد كبير من الآليات والجرافات والدبابات العسكرية الإسرائيلية أثناء قيامها بعملية "درع الشمال"، التي أطلقتها حكومة الاحتلال بهدف البحث عن أنفاق تابعة للحزب في المنطقة الحدودية.

وقال الحزب على موقع الإعلام الحربي:"عند التاسعة من مساء أمس، حضرت آليات حفر وشاحنات تابعة لجيش العدو، إلى المنطقة المقابلة لبلدة كفركلا، وتحديدا عند الترقيم الحدودي 431 و440".

يذكر أن جيش الاحتلال أطلق، صباح يوم الثلاثاء 4 ديسمبر، عملية عسكرية سميت بـ "الدرع الشمالي" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود من لبنان إلى أراضي48 قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد "إسرائيل".

(روسيا اليوم)