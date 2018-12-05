جامعة القدس تنفي الأنباء حول إلغاء الإعتراف ببرنامج الخدمة الأجتماعية

القدس-وطن: تعقيبًا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول قيام السلطات الاسرائيلية بإلغاء الاعتراف ببرنامج البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية الذي تطرحه جامعة القدس، نفى المتحدث الرسمي باسم الجامعة صحة هذه الأنباء، وأكد عدم حدوث اي تغيير على الاعتراف القائم بالبرنامج، شاكرًا لوسائل الأعلام الفلسطينية اهتمامها بهذه القضية، وداعيًا أياها في الوقت ذاته الى توخي الدقة والتأكد مباشرة من الجامعة قبل نقل اي اخبار تتعلق بهذا الشأن او غيرها من شؤون جامعة القدس.

هذا وكانت جامعة القدس قد استلمت بشكل رسمي في 2/12/2018 كتابًا خطيًا من وزارة العمل والرفاه الاجتماعي الأسرائيلية ينص على قرار الوزارة ببرنامج البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية الذي تطرحه جامعة القدس، ويسري مفعول الأعتراف بأثر رجعي ابتداءًا من عام ٢٠٠٢.

ويشار الى أن جامعة القدس كانت أول من أسس برنامج البكالوريوس في الخدمة الأجتماعية في فلسطين، وتطرح هذا البرنامج العريق الذي تأسس في الثمانينيات كأحد برامج كلية الآداب، والذي رفد الى سوق العمل في القدس وأراضي ٤٨ وفلسطين مئات الخريجين المتخصصين في مجال الخدمة الأجتماعية الذين التحقوا في القطاع العام وسلك التعليم والمؤسسات غير الحكومية التي تعنى بهذا الشأن.

هذا وكانت جامعة القدس قد فتحت باب القبول لهذا البرنامج للفصل الدراسي الثاني للعام الاكاديمي ٢٠١٨/٢٠١٩، ويشترط في القبول للبرنامج حصول المتقدم على معدل ٧٠ وما فوق في الثانوية العامة او ما يعادلها من الشهادات المعتمدة كالبجروت أو الSAT أو الGCE أو الIB.