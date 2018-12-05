التربية والتعليم تعلن عن توفر منح دراسية في فنزويلا

رام الله- وطن: كشفت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، عن توفر منح دراسية بمجال البكالوريوس لبرنامج الدراسات السياسية والحكومية في جمهورية فنزويلا البوليفارية للعام 2018/2019.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالالتحاق في المنح الدراسية ، إلى زيارة موقعها الالكتروني، وذلك للاطلاع على تفاصيل المنحة وشروطها والية تقديم الطلبات ، إضافة إلى التعرف على المواعيد النهائية للتقديم.

وأكدت الوزارة في بيان وصل وكالة (سوا) الاخبارية نسخة عنه ، أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

ولفت وزارة التربية والتعليم إلى أن تقديم الطلبات للمنح والأوراق المطلوبة مصدقة حسب الأصول ، يكون في مقر الوزارة بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

