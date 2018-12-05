الاحتلال يطلق النار على أراضي المواطنين شرق دير البلح

غزة- وطن: اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن أبراج الاحتلال العسكرية فتحت نيران رشاشاتها تجاه أراضي المواطنين شرقي بلدة دير البلح، دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل يومي الصيادين في عرض بحر غزة والمزارعين شرقي القطاع، ضمن سلسلة خروقاتها المتكررة لاتفاق التهدئة بين المقاومة والاحتلال الموقّع في القاهرة عام 2014.