عميرة: اطلاق حملة منع هدم منزل عائلة ابو حميد رسالة تحدي تستوجب وقوف الجميع وعلى راسهم اعضاء القيادة الفلسطينية

رام الله- وطن: قال رئيس اللجنة التنسيقية لمقاومة الجدار والاستيطان وعضو اللجان الشعبية لمقاومة الجدار ان اطلاق فعاليات شعبية وفصائلية و وطنية حملة منع عائلة ابو حميد هي رسالة تحدي ومواجهة وصمود تهدف لتحدي الاحتلال ومنعه من هدم منزل العائلة الفلسطينية التي تعيش في مخيم الامعري للاجئين الفلسطينين والتي تمثل نموذج للعائلة المقاومة المناضلة التي قاومت الاحتلال على مر سنوات النضال الفلسطيني وبمختلف الاجيال.

وقال عميرة أن هذه الحملة يجب ان تنجح في كسر مخططات وممارسات الاحتلال كما نجحت حملة المواجهة في الخان الاحمر حيث شكل الالتفاف الجماهيري وعلى مختلف الاصعدة ابرزها مستوى الصف الاول من القيادة في افشال المخطط الاسرائيلي بترحيل الخان وبالتالي فان هذا المستوى القيادي من مختلف الفصائل والحكومة و وزراءهاومحافظيها وقياداتها مطالب اليوم بالنزول الى منزل عائلة ابو حميد لمنع الهدم وتحقيق انتصار جديد في ملف المواجهة لمنع الاحتلال من مواصلة سياسات الهدم الاسرائيلية للمنازل الفلسطينية.

واضاف عميرة ان أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزي والوطني و أعضاء اللجنة المركزية والثوري وقيادة الأقاليم وكافة القيادات في فصائل العمل الوطني

والاسلامي وكافة ممثلي مؤسسات العمل الأهلي والنقابات والاتحادات والنقابات مطالبون بتحرك حقيقي على الارض والمرابطة في محيط منزل عائلة ابو حميد لمنع الهدم الذي تهدد سلطات الاحتلال باتنفيذه.

وقال عميرة مخاطبا اعضاء القيادة والوزراء :”استطعتم ان تسجلوا حضور عظيم ومشاركة كبيرة في الخان الأحمر وتميز بالاداء واستطعنا موحدين وقف هدم الخان الأحمر حتى الان اليوم ومن القلب أوجه هذا النداء ان لا تنتظروا التعليمات والتوجيهات . بادروا بالانضمام للتضامن مع عائلة ابو حميد في مخيم الامعري وحماية المنزل من الهدم “.

واضاف ان مخيم الامعري وسط مدينة رام الله وان انتهاك المخيم وهدم منزل عائلة ابو حميد سيكون لعنة ستطارد كل من قصر بحق أم ناجي الوالدة لستة اسرى يقضون تسعة عشر مؤبد في سجون الاحتلال”.

وختم عميرة بالقول :”طبعا هذا النداء مش موجه للناس الغلابة زي حلاتي ، لانه الغلابة مش بحاجة لا لنداء ولا لتعليمات ولا لتوجيهات في اشارة الى ما جرى في الخان الاحمر من تحرك منظم ومقصود ادى لمنع هدم الخان”.

وكان نشطاء المقاومة الشعبية من مختلف الفصائل واللجان والهيئات قد اطلقوا حملة تضامن ومناصرة ورباط لعائلة ابو حميد التي يهدد الاحتلال الاسرائيلي بهدم منزل العائلة خلال الايام المقبلة حيث يرابط العشرات من النشطاء في المنزل ومحيطه لمنع جيش الاحتلال واعاقته حال حاول تنفيذ تهديداته بالهدم.

المصدر: شبكة فلسطين الاخبارية PNN