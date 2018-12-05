النيابة العامة تتلقى بلاغا بإصدار إذاعة بحث وقبض بحق المتهم رشيد أبو شباك

رام الله- وطن: تلقت النيابة العامة الفلسطينية، بلاغا من إدارة الملاحقة والبيانات العربية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بإصدار اذاعة بحث وقبض بحق المتهم الفار من العدالة رشيد أبو شباك.

وأشارت النيابة العامة في بيان لها، إلى أنها تلقت مذكرة رسمية من ادارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تفيد بأنه تم اصدار اذاعة بحث وقبض بحق المتهم أبو شباك، ليصار إلى إلقاء القبض عليه وتوقيفه، وإعلام الجانب الفلسطيني للقيام بإجراءات استرداده وفقا للطرق القانونية.