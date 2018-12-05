مصطفى البرغوثي: مجلس الشيوخ الايرلندي اقر قانون مقاطعة بضائع المستوطنات

رام الله- وطن: قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن مجلس الشيوخ الايرلندي اقر بالقراءة النهائية قبل قليل قانون مقاطعة البضائع المنتجة في اراضي محتلة والذي يعني مقاطعة كافة بضائع المستوطنات الاسرائيلية.

ووجه البرغوثي التحية الى السناتور فرانسيس بلاك التي قدمت المشروع و الى لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني (صداقة)، والى مؤسسات المجتمع المدني و الى كافة اعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح المشروع رغم كل الضغوطات التي مارستها اسرائيل والولايات المتحدة و اللوبي الصهيوني.

وأكد البرغوثي ان هذا التصويت يمثل انتصارا لنضال الشعب الفلسطيني و لحركة المقاطعة وفرض العقوبات على الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي.