الطقس: منخفض جوي عميق يقترب

رام الله- وطن: أفادت دائرة الأرصاد الفلسطينية مساء الأربعاء، أن المنطقة تتأثر يوم غد الخميس بمنخفض جوي عميق، مصحوب بكتلة هوائية باردة.

ويكون طقس فلسطين الخميس، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة.

وذكرت الأرصاد أن الأمطار الغزيرة تسقط خلال المنخفض الجوي على مختلف المناطق، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.