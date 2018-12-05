بنزيما لاعب الشهر في ريال مدريد

وطن: حصد النجم الفرنسي كريم بنزيما مساء الأربعاء جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بفريق ريال مدريد الإسباني، والمقدمة من الشركة الراعية "للميرنجي".

وذكر الموقع الرسمي لريال مدريد أن بنزيما كان الأفضل في الشهر المنقضي، بعدما شارك في 5 مباريات، حيث سجل 3 أهداف، وصنع هدفين.

ويتصدر بنزيما قائمة هدافي ريال مدريد هذا الموسم برصيد 10 أهداف في كل البطولات، حيث يعتبر أبرز نجم في الفريق الملكي حالياً بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ومن الجدير بالذكر أن النجم البرازيلي مارسيلو حصل على جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي.