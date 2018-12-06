فلسطين تحت تأثير منخفض جوي عميق

وطن: تتأثر المنطقة اليوم الخميس، بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار الغزيرة على مختلف المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة وشديدة البرودة، وتسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة على مختلف المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

الجمعة 2018/12/07: يستمر الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار الغزيرة على مختلف المناطق وتكون ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

السبت 2018/12/08: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة الأمطار على مختلف المناطق على فترات، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأحد 2018/12/09: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر:

1-تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2- شدة سرعة الرياح.

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

4- خطر التزحلق على الطرقات.