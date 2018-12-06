برشلونة يتأهل لدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا

وطن: تأهل فريق برشلونة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، بعد تحاوزه ضيفه كولتورال ديبورتيفا ليونيسا (1/4)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الكامب نو في مقاطعة كاتالونيا.

وسجل رباعية البرشا، منير الحدادي (18)، دينيس سواريز (26 و70)، مالكوم دي أوليفيرا (44)، فيما سجل هدف كولتورال ديبورتيفا اللاعب جوسيب سينيي (54).

يشار إلى أن برشلونة حقق فوزاً صعباً في مباراة الذهاب بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب عثمان ديمبلي في اللحظات الأخيرة للمباراة.