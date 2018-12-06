اصطدام وتحطم مقاتلتين أمريكيتين قبالة سواحل اليابان

وطن: اصطدمت طائرتان تابعتان لمشاة البحرية الأمريكية (المارينز) أثناء عملية تزوّد بالوقود في الجوّ قبالة سواحل اليابان، فٌقد على أثرها سبعة جنود أمريكيين.

وقال مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه مساء الخميس، إن الحادث وقع بين مقاتلة من طراز "إف-18" وطائرة صهريج من طراز "سي-130"، وكان على متنهما سبعة أفراد من الجيش.

وأعلنت قوات "المارينز"، في بيان أن الطائرتين أقلعتا من قاعدة إيواكوني في جنوب اليابان، في إطار عملية تدريب مقررة مسبقا، منوهة بأن عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وحسب وسائل إعلام أمريكية فإن شخصين كانا على متن المقاتلة وخمسة على متن طائرة الصهريج.

من جهته نقل موقع "تاسك أند بوربوس" للأخبار العسكرية عن الملازم آليسا موراليس، المتحدثة باسم وحدة سلاح المارينز المتمركزة في أوكيناوا أنه تم إنقاذ جندي، وهو في حالة مستقرة.

من جهتها قالت وزاره الدفاع اليابانية إن الطائرتين اصطدمتا قبالة السواحل اليابانية، جنوب رأس موروتو في جزيرة شيكوكو الرئيسية، بحسبما ذكره مراسلنا في شرق آسيا.