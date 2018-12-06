قطر تضع شرطا على اسرائيل لتحويل الاموال لغزة

وطن: كشف موقع واللا نيوز العبري أن قطر اشترطت أن تعلن إسرائيل عن دعمها العلني للجهود الهادفة لإعادة تأهيل قطاع غزة لكي تدخل الدفعة الثانية من الأموال القطرية المقرر لقطاع غزة.

ووفقاً لمصادر إسرائيلية، فإن هذا الشرط الذي بسببه تقدم السفير الاسرائيلي لدى الولايات المتحدة بالشكر الى قطر ومصر ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي مالدانوف على جهودهم لتحسين الوضع في غزة كمقدمة للتوصل الى اتفاق تهدئة طويل الاجل من شانه ان أن يحافظ على أمن اسرائيل كما نقل موقع "واللاه" العبري.

ومن المقرر خلال الأيام القادمة أن تدخل دولة قطر 15 مليون دولار أخرى لقطاع غزة كرواتب لموظفي حركة حماس، وهذه الخطوة جزء من الجهود للتوصل لتهدئة في قطاع غزة، وإلى جانب ما نشره السفير الإسرائيلي في واشنطن، طلبت قطر من “إسرائيل” إعلان صريح بأن إدخال الأموال القطرية للقطاع يتم بدعم منها.