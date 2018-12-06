الأمم المتحدة تصوّت اليوم على مشروع قرار أمريكي بإدانة حماس والمقاومة

وطن: من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على اقتراح مشروع أمريكي قدمته الولايات المتحدة لإدانة حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية.

ويقود المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات حملة ضغط على دول عديدة من أجل دعم الاقتراح.

ودعت حركة (حماس) في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء، إلى العمل على إحباط مشروع القرار، مؤكدة أنه انحياز أمريكي "بغيض" في تبني رواية الاحتلال الإسرائيلي.

ويُطالب المشروع "بإدانة حركة حماس وإطلاق الصواريخ من غزة، ويطالبها بوقف أعمالها الاستفزازية ونبذ العنف". وفي حال قبول مشروع القرار سيكون الأول من نوعه الذي يدين (حماس) والمقاومة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت المتحدثة باسم رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة "مونيكا جارلي" أعلنت أن مشروع القرار الأمريكي الخاص بإدانة حركة حماس سيتم التصويت عليه الخميس، وذلك بعد تأجيله يوم الاثنين الماضي.

وقالت في مؤتمر صحفي عقد بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، إن الجلسة ستعقد عصر الخميس بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة لم تتسلم رسالة من رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إلى رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة "ماريا فرناندا سبينوزا"، بخصوص جلسة التصويت.

وفي السياق أفاد مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس" أنه تم نقل رسالة حماس إلى السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس لتسليمها، كونها الوحيدة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه لا يمكن للأمم المتحدة تلقي الرسالة مباشرة من أي حركة في العالم إلا وفق إجراءات معينة.

وقال المصدر "نحن ننتظر ما ستقرره السلطة الفلسطينية".