الكويت تحول 4.5 مليون دولار لصالح مشاريع تنموية في قطاع غزة

غزة- وطن: حولت الكويت مبلغ مالي بقيمة ( 4.5) مليون دولار لصالح مشاريع البنية التحية ومشروع مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد محمد الحساينة في تصريح صحفي أن وزارته تتواصل مع كافة الجهات العربية والدولية بخصوص مشاريع البنى التحتية والاعمار بهدف التخفيف عن معاناة وآلام شعبنا الفلسطيني.

وشكر الحساينة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية على دعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني.