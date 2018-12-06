الاحتلال يستولي على ثلاث شاحنات خلال عملها في مدرسة فروش بيت دجن

نابلس- وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على ثلاث شاحنات كانت تعمل بنقل الباطون لبناء مرافق في مدرسة فروش بيت دجن شرق نابلس.

وقال مدير مدرسة فروش بيت دجن الثانوية المختلطة توفيق حج محمد، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة البناء في المدرسة، واستولت على شاحنتين تنقلان الباطون ورافعة.

وأضاف ان عملية البناء كانت من أجل إضافة مرافق وغرف صفية جديدة، مؤكدا أن قوات الاحتلال أبلغته بإيقاف العمل في المدرسة حتى اشعار آخر.

(وفا)