حرفوش نتطلع لدور مهم لجنوب افريقيا في المحافل الدولية كحليف لنضالنا

رام الله- وطن: قال عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني مراد حرفوش، اليوم، نتطلع على ان تلعب دولة جنوب افريقيا دورا مهما في المحافل، والمنابر الدولية كحليف لنضالنا وكفاحنا من اجل الحرية والاستقلال واقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

جاء ذلك خلال لقاءه مع المستشار القسم السياسي في مكتب تمثيل جنوب افريقيا لدى دولة فلسطين باتريك جاكوز.

وأكد حرفوش على عمق العلاقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والجنوب افريقي في نضالهم المشترك من اجل ان ينال شعبنا الفلسطيني حريته كباقي شعوب العالم ، مشيرا الى ان الظلم والاضطهاد وممارسة الفصل العنصري الذي وقع على الشعبين يجعلهما على مسافة واحدة ضد دول الارهاب، وأعداء الحرية والإنسانية.

وقدم حرفوش الشكر الجزيل الى دولة جنوب افريقيا استجابتها الى إلغاء مشاركة باحثين إسرائيليين في مؤتمر أكاديمي في جنوب أفريقي الاسبوع الفائت، مؤكدا الى اهمية فضح الممارسات الاسرائيلية في المحافل والمنابر الدولية، ومحاكمتها على الجرائم الارهابية التي ترتكبها بحق شعبنا الاعزل، امام مراه مسمع العالم دون ان يتحرك للجم هذه السياسة الغير انسانية، والمنتهكة الى القرارات، والقوانين الدولية دون رادع.

من جانبه، اكد جاكوبز ان النظام والشعب في جنوب افريقيا مؤيداً لحقوق الشعب الفلسطيني، وأنهما يقفا مع الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل الحرية، وإقامة الدولة الفلسطينية ،لافتا بان دول البريكس سوف تتغط على دولة البرازيل من اجل ان تتراجع عن نقل سفارتها من تل ابيب الى جنوب افريقيا.

وقد حضر اللقاء مالوسي كولا سكرتير أول – القسم الساسي لمكتب تمثيل جنوب افريقيا لدى دولة فلسطين، والرفيق صهيب عطايا امين سر الجبهة في محافظة رام والبيرة، والرفيق خالد مصلح عضو قيادة الجبهة في محافظة رام الله والبيرة، وذلك في مقر مكتب تمثيل جنوب افريقيا لدى دولة فلسطين.