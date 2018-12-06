الأسير علي كراكره يتعرض للتعذيب النفسي والجسدي في "المسكوبية"

رام الله- وطن: يتعرض الأسير عمر أحمد كراكره (33 عاماً) من مخيم عايدة في محافظة بيت لحم للتعذيب الجسدي والنفسي على يد المحققين في معتقل "المسكوبية"، وذلك منذ تاريخ اعتقاله في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

وخلال عدة زيارات أجراها محامي نادي الأسير للمعتقل كراكرة أكد أنه يتعرض لتحقيق مكثف تجاوزت مدته في الأيام الأولى من اعتقاله لأكثر من (22) ساعة يومياً، حيث يتم إجباره على تناول الطعام داخل غرفة التحقيق، ويرافق ذلك إبقاءه مقيد اليدين والقدمين ومكبل بكرسي من حديد، إضافة على حرمانه من النوم.

ولفت الأسير خلال الزيارة الأخيرة له أن المحققين استأنفوا التحقيق معه بشكل مكثف منذ أيام، لاسيما بحرمانه من النوم، واحتجازه داخل غرفة التحقيق لفترات طويلة، وتقييده بشكل متواصل لفترة تجاوزت الأسبوع.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال كراكرة أربع مرات منذ تاريخ اعتقاله كان آخرها في تاريخ الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الجاري وذلك لمدة ثمانية أيام.

وتعقيباً على ذلك أكد نادي الأسير أن قوات الاحتلال صعدت من عمليات التعذيب بحق المعتقلين خلال الآونة الأخيرة، لاسيما أثناء عمليات الاعتقال، مشيراً إلى أن ما نسبته 95% من المعتقلين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، ويعتبر معتقل "المسكوبية" من أسوأ مراكز الاعتقال التي يتعرض فيها الأسرى للتحقيق.