نقيب المهندسين لوطن:ندعو الشركات لعدم تسجيل اعضائنا بالضمان لحين إدخال التعديلات المطلوبة

رام الله- وطن: دعت نقابة المهندسين الفلسطينيين، المهندسين المهندسين لعدم التسجيل في الضمان، خاصة العاملين في الشركات التي ينطبق عليها إلزامية القانون.

ودعا نقيب المهندسين جلال الدبيك في حديثه لوطن، المهندسين للتواصل مع النقابة وتزويدها بأسمائهم وأسماء الشركات التي يعملون بها من أجل مراسلتها.

وأوضح الدبيك أن التعميم الصادر كان قد صدر سابقاً، لكن النقابة جددت التذكير به، لأنه تم التوافق بين النقابات المهنية والحكومة ومؤسسة الضمان على عدم إلزامية التسجيل قبل إجراء التعديلات المطلوبة والتي تنتهي في 15/1/2019.

وقال الدبيك سوف نرسل رسائل للمهندسين بعدم التسجيل، وسنخاطب شركاتهم باستثناء المهندسين من التسجيل في الضمان لحين اجراء التعديلات.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله صرح في 20 من الشهر الماضي، بأنه تم الاتفاق مع المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية على استمرار الحوار حول الضمان مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إلزامية التسجيل في القانون حتى 15/1/2019، مع بقاء باب التسجيل مفتوحا لمن يرغب، وخلال فترة الحوار يتم مناقشة جميع النقاط والتعديلات المطلوبة، للوصول الى التعديلات التي يتم الاتفاق عليها، وتطبيقها بأثر رجعي.

وقال الحمد الله في بيان مقتضب حينها على صفحته على "فيسبوك" إنه: بحث مع المجلس العديد من القضايا، خاصة قانون الضمان الاجتماعي، وأبدى الحضور وجهات نظرهم ورؤيتهم حول القانون مع تأكيدهم على أهمية تطبيقه لما فيه مصلحة عامة لجميع المستفيدين من القانون.