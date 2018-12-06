نتنياهو يهدد بالتوغل في الأراضي اللبنانية من أجل تدمير الأنفاق

وطن- وكالات: هدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتوغل جيش الاحتلال في جنوب لبنان، وقال إنه "توجد إمكانية معقولة بأن نضطر إلى العمل في لبنان، وهذه شرعية لعمليات أخرى"، معتبرا "أنا أمارس القوة بتعقل ومسؤولية"، على حد زعمه.

جاء ذلك خلال زيارته الحدود الفلسطينية اللبنانية، بالتزامن مع عملية "درع شمالي" العسكرية، التي بدأها جيش الاحتلال أول من أمس، بادعاء كشف وتدمير أنفاق حفرها حزب الله من الأراضي اللبنانية وتمتد إلى شمال فلسطين.

وادعى نتنياهو "أننا نمنع أعدائنا من استخدام سلاح الأنفاق بمنهجية وحزم وسنعمل طالما يتطلب الأمر ذلك. وكل من يهاجمنا سيتحمل مسؤولية ذلك، وحزب الله وحماس يعلمون ذلك. وقد قلت للسفراء إن عليهم التنديد بالعدوانية بصورة لا لبس فيها وتشديد العقوبات ضد هذه الجهات. وهذه العملية ("درع شمالي") في بدايتها، ولكن في نهايتها لن يكون سلاح الأنفاق الذي استثمر فيه حزب الله فعالا"، على حد زعمه.

وأشار نتنياهو إلى وجود علاقة مباشرة بين عملية "درع شمالي" وبين وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في منتصف الشهر الماضي. قائلاً: "إننا نستعد في جميع الجبهات، وسأقرر التوقيت بشأن جميع الجبهات. ولن يتمكنوا من فعل شيء لأننا حيّدناها (الأنفاق). وهذا أحد أسباب عدم شن عملية عسكرية في غزة، ولكنه ليس كل الأسباب، وإنما أحدها فقط".