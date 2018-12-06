"الديمقراطية": مشروع القرار الأميركي لإدانة المقاومة انقلاب على الشرعية الدولية

غزة- وطن: أدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة مشروع القرار الأميركي المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين المقاومة الفلسطينية، واعتبره سابقة خطيرة وانقلاب على قرارات الشرعية الدولية التي كفلت لكل الشعوب تحت الاحتلال حق المقاومة بكافة الأشكال.

ودعا أبو ظريفة في كلمة له بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة، دول الاتحاد الأوروبي الى رفض المشروع الأميركي المنحاز للاحتلال، داعياً منظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز إلى تشكيل كتلة ممانعة ضد المشروع الأميركي.

وقال أبو ظريفة: لم يرق للولايات المتحدة أن تنكسر قوة الردع الإسرائيلية أمام المقاومة الفلسطينية.

وأضاف أبو ظريفة: آن الأوان لسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني ووقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية، تنفيذاً لقرارات المجالس المركزية والوطنية. متابعاً: إن الشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات لحماية المقاومة سيبقى حاضناً لها مهما كانت التضحيات ومهما فعلت الإدارة الأميركية.