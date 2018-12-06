الاحتلال يقتحم منزل المقدسي وديع أبو الحمص في العيسوية

القدس- وطن: اقتحمت مخابرات الاحتلال، اليوم الخميس، منزل الشاب وديع توفيق أبو الحمص الكائن في قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وفتشته بدقة وصادرت ممتلكات شخصية.

وذكر شهود عيان أن دوريات الاحتلال حاصرت المنزل من جميع الجهات، واقتحمته برفقة عناصر المخابرات، وفتشته بدقة وبعثرت محتوياته.

وأضافوا أن القوات داهمت المنزل أثناء عدم تواجد أبو الحمص، وسلمت عائلته استدعاءً من أجل المثول للتحقيق بمركز شرطة المسكوبية غربي القدس.

ولفت أحد افراد العائلة إلى أن مخابرات الاحتلال صادرت من منزل أبو الحمص أوراق وملابس وممتلكات خاصة، قبل مغادرتها المكان.

من جهة أخرى، داهمت طواقم بلدية الاحتلال الخميس قرية العيسوية، ووزعت اخطارات هدم لمنازل ومحلات تجارية.