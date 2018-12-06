بدء صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية عبر الصراف

رام الله- وطن: بدأت وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، صرف مخصصات الشئون الاجتماعية للأسر الفقيرة عبر الصراف الآلي في البنوك.

وكانت الوزارة أعلنت أن صرف المخصصات سيجري في 9 ديسمبر الجاري (الأحد المقبل).

ويأتي الصرف بتأخير لمدة نحو شهر عن الفترة المحددة (مرة كل 3 شهور)؛ حيث تم صرف المخصصات السابقة في بداية أغسطس الماضي.

ويستهدف برنامج التحويلات النقدية الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد والأسر المهمشة التي تقع بين خطي الفقر الوطني، والشديد وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة أو المسنين أو الأيتام أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسر ترأسها نساء، وتصرف هذه الدفعة كل ثلاثة أشهر.