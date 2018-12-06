البرغوثي يشرح لوفد دبلوماسي استرالي اهداف النضال الفلسطيني

رام الله- وطن: التقى مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وفدا دبلوماسيا استراليا واطلعه على حقيقة ما يجري على الأرض من انتهاكات وممارسات اسرائيلية عنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وطبيعة منظومة الابرتهايد التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وقدم شرحا وافيا للرواية الفلسطينية وللنضال الفلسطيني العادل من أجل الحرية والاستقلال، وقال إن اسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية وقوانين حقوق الانسان.

وأوضح البرغوثي، ان اسرائيل وحكوماتها المتعاقبة سعت وتسعى الى تدمير فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وكسب مزيد من الوقت لمصادرة المزيد من الاراضي وبناء المزيد من المستوطنات لفرض امر واقع جديد على الارض يمنع اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف، ان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني معاناة شديدة جراء الحصار الجائر المفروض عليه والذي أدى الى هدم جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في القطاع، مشيرا الى معاناة المواطن الفلسطيني جراء البطالة والفقر وشح المياه ونقص المواد.

وشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقها في الاستقلال كما عرض معالم تجربة المقاومة الشعبية الفلسطينية و نماذجها في فلسطين.