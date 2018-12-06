مصر تعلن ضبط شبكة دولية للإتجار بالبشر

وطن- وكالات: أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الخميس، ضبط شبكة دولية للإتجار فى البشر ضمت مصريين وأجانب، بحسب الاعلام الرسمي.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) المصرية، أن الهيئة، وهي جهاز يختص بمكافحة الفساد، "تمكنت من ضبط شبكة دولية للاتجار بالبشر وتجارة المخدرات تضم 20 متهما من المصريين ومن جنسيات عربية وأوروبية".

وقالت الوكالة الرسمية إن المتهمين تورطوا فى جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهن للاشتراك فى أعمال منافية للآداب وجلب مخدر الهيرويين والايس والكرستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها.

وأسفرت أعمال المراقبة عن تأكيد الوقائع وتوثيقها، حيث أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط كافة المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم وأحد المقاهي المشبوهة بمنطقة المهندسين، بمحافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات، وجاري عرضهم على نيابة الأموال العامة.

ومن المنتظر، بحسب الوكالة، أن تكشف التحقيقات عن تورط عدد كبير من الشخصيات ومطربة مغمورة.