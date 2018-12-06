نتنياهو: بحوزة حزب الله عشرات الصواريخ الدقيقة

القدس- وطن: قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، أن ترسانة الصواريخ الدقيقة التي بحوزة حزب الله تشمل بضع عشرات الصواريخ، وأن هذا العدد القليل سببه عمليات عسكرية نفذتها إسرائيل.

وبحسب نتنياهو، الذي كان يتحدث في مراسم سنوية جرت في ديوان الرئيس الإسرائيلي، لمنح أوسمة لعناصر جهاز الموساد، فإنه "بموجب خطة حزب الله، كان ينبغي أن يكون مسلحا بآلاف الصواريخ. لكن حاليا لديهم عشرات معدودة من هذه الصواريخ. والسبب أن لديهم عدة عشرات معدودة، بين أسباب أخرى، جالس في هذه الغرفة. وهذا دمج قوات الموساد والجيش الإسرائيلي وكل منظومتنا الأمنية".

وكان أجرى جولة في شمال البلاد والحدود مع لبنان، صباح اليوم، وقال إنه "توجد لدى حزب الله آلتين. الأولى هي الأنفاق والثانية هي سلاح القذائف الصاروخية. لكنهم يريدون سلاحا دقيقا، يغير توازن القوى بشكل متطرف. لكن نحن نمنعهم من حيازة هذا السلاح، ليس بصورة مطلقة، ولكن بصورة مثيرة جدا للانطباع".

ونظمت حكومة الاحتلال جولة للسفراء الأجانب في شمال البلاد، وخاصة في منطقة قريبة من المكان الذي تعمل فيه آليات وحفارات بحثا عن أنفاق قرب الحدود. وشرح نتنياهو للسفراء حول عملية "درع شمالي"، معتبرا أن أنفاق حزب الله "هي تعبير عن عدوانية إيران في المنطقة"، وأن طلب إسرائيل بالتنديد سيطرح قريبا على طاولة مجلس الأمن الدولي. وأردف أن "كل هذا سيطرح في اجتماع مجلس الأمن القريب بناء على طلب إسرائيل. وهذه خطوة سياسية ودبلوماسية هامة، تُكمل مجهودنا العملاني الهندسي لمنع حزب الله وإيران من استخدام سلاح الأنفاق".