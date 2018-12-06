محكمة أريحا تمدد اعتقال سهى جبارة

رام الله- وطن: مددت محكمة أريحا، اليوم الخميس، اعتقال سهى جبارة، المعتقلة لدى الأجهزة الأمنية.

وأمرت المحكمة في أريحا بأن تبقى جبارة رهن الاعتقال لمدة 15 يوما آخر.

وبدأت جبارة إضراباً عن الطعام منذ أسبوعين، للاحتجاج على ما تصفه بالمعاملة غير العادلة.

وأبلغت جبارة منظمة العفو الدولية أمنستي إن الاجهزة الأمنية اعتقلت جبارة من منزلها في بلدة ترمسعيا في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأنها مضربة عن الطعام منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر، احتجاجا على استمرار اعتقالها وتعذيبها.

وقال محامياها، مهند كراجة وظافر صعايدة، إن سهى جبارة خضعت للاستجواب على مدار ثلاثة أيام متتالية، و قالت إنها تعرضت خلالها للتعذيب على أيدي عدة محققين. وأخبرت محامييها أنها تعرضت للضرب المبرح على الصدر والظهر، وكذلك للهز العنيف والخبط بالجدران.