"العليا الإسرائيلية" تصادق على هدم منزل منفذ عملية "بركان" أشرف نعالوة

طولكرم- وطن: أكدت "العليا الإسرائيلية" على قرار جيش الاحتلال، بهدم منزل المطارد أشرف نعالوة، منفذ عملية مستوطنة "بركان"، وجاء هذا التأكيد رفضاً لالتماس عائلة نعالوة بوقف هدم المنزل من كطابقين المقرر بعد عشرة أيام.

ومساء اليوم الخميس، رفض القضاة التماس عائلة نعالوة- وليد سليمان نعالوة- والسماح لقوات جيش الاحتلال، بهدم المنزل بعد عشرة أيام، وقد جاء ذلك بعد التماس مناقض قدمته أسر المستوطنين القتلى في العملية الفدائية. والذي أصر على هدم المنزل بطابقيه.

ويستند قرار المحكمة إلى ادعاء أن أفراد الأسرة كانوا مشاركين في العملية، وأن والدة الفدائي كانت تعرف بنيته وتعرف بحيازته للسلاح بغرض تنفيذ العملية، وزعمت لائحة الاتهام أن الأم أبلغت شقيق أشرف بنيته وأنهما لم يفعلا شيئا لمنعه.

يذكر أن الاحتلال يشن حملة مطاردة لأشرف نعالوة فشلت حتى الآن رغم عديد المداهمات للعديد من المنازل التي زعموا أنه كان موجودا فيها واعتقال أفراد العائلة.