الفصائل ترحب بفشل القرار الأمريكي بشأن حماس

وطن: رحبت الفصائل الفلسطينية، بفشل الولايات المتحدة الأمريكية في تمرير مشروع قرار يدين حركة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الخميس.

فقد أكد القيادي في حماس سامي أبو زهري في بيان أن "فشل المشروع يمثل صفعة للإدارة الأمريكية وتأكيدًا على شرعية المقاومة ودعما سياسيا كبيرا للشعب والقضية الفلسطينية".

كما ورحبت الرئاسة الفلسطينية بفشل التصويت على قرار الإدانة، ووفقاص لبيان الرئاسة"رحبت الرئاسة الفلسطينية مساء الخميس، برفض الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار الأمريكي لإدانة النضال الوطني الفلسطيني".

وأضافت: "الرئاسة شكرت جميع الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الأمريكي"، مؤكدة أنها "لن تسمح بإدانة النضال الوطني الفلسطيني".

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن "فشل مشروع القرار الأمريكي انتصار فلسطيني كبير، وهو تأكيد على أن التناقض الأساس مع دولة الاحتلال وحلفائها وأننا نقف صفًا واحدًا في معركة البقاء والصمود حتى تحقيق كل تطلعات شعبنا".

وكذلك قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب في بيان صحفي: إن "فشل مشروع القرار الأمريكي صفعة لأمريكا وإسرائيل اللتان كعادتهما تروجان الأكاذيب من على المنصة الدولية".

بدورها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الفشل الأمريكي بإدانة حماس يشكل انتصارا للمقاومة ويؤكد بأن كل مؤامرات ومحاولات أمريكا تفشل أمام عدالة القضية الوطنية الفلسطينية.

وفشل المشروع الأمريكي لإدانة "حماس" بغالبية 87 صوتا مقابل 57 معارضا، و33 ممتنعا ما يعني عدم حصوله على ثلثي الأصوات.

وكانت الجمعية العامة صوتت الخميس، لصالح ضرورة حصول قرار واشنطن بإدانة حماس على غالبية ثلثي أصوات الجمعية، لاعتماده.

وقدمت واشنطن مشروعها بعنوان "أنشطة حماس وغيرها من الجماعات المقاتلة في غزة"، ويدين "إطلاق صواريخ بصورة متكررة إلى إسرائيل وللتحريض على العنف، مما يعرض المدنيين للخطر".