غزة تستعد لجمعة "انتفاضة الحجارة الكبرى"

غزة- وطن: تتواصل الاستعدادات في قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار بالجمعة الـ37 والتي تحمل عنوان "انتفاضة الحجارة الكبرى".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الجماهير في قطاع غزة للحشد والمشاركة في فعاليات اليوم في أرض مخيمات العودة شرق قطاع غزة.

وأكدت أن المسيرة "متواصلة باتجاه تحقيق أهدافها التكتيكية المتمثلة بكسر الحصار وإنهاء معاناة شعبنا في القطاع كضرورة موضوعية لاستمرار نضالنا على طريق تحقيق الأهداف الاستراتيجية في العودة والاستقلال".

وشارك آلاف المواطنين في الجمعة الماضية (الـ 36 لمسيرة العودة وكسر الحصار) شرقي قطاع غزة تحت عنوان "التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني".

وانطلقت مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 مارس الماضي بالمناطق الشرقية لقطاع غزة، بمشاركة آلاف المواطنين أسبوعيًا المطالبين بحق العودة ورفع الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكثر من 12 عامًا.

وأدى قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات التي تتعاظم أيام الجمعة إلى ارتقاء أكثر من 220 شهيدًا؛ فيما أصيب نحو 22 ألفًا آخرين بجراح متفاوتة.