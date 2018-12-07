رام الله الأوفر حظاً بكمية الأمطار.. الأرصاد الجوية تحذر عبر وطن من خطر السيول

رام الله- وطن: حذرت دائرة الأصاد الجوية، اليوم الجمعة، من خطر تشكل السيول والفيضانات نتيجة هطول الأمطار بنسبة كبيرة جداً.

وحذّر مدير دائرة الأرصاد الجوية يوسف أبو أسعد عبر وطن، المواطنين من خطر السيول والفيضانات نتيجة سقوط كميات كبيرة من الأمطار.

وأوضح أن تأثير الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي يستمر خاصة اليوم الجمعة، وستسقط أمطار غزيرة هذا اليوم تتركز على المناطق الوسطى والشمالية، وتسود رياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة ونشطة مع هبات قوية احياناً.

وحذر أبو أسعد، المواطنين من خطر تشكل السيول خاصة اليوم والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة وخطر تشكل الضباب في ساعاات الليل، وسرعة الرياح العالية.

وأشار الى أن كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، كانت الأعلى في رام الله حيث بلغت 93 ملم، فيما كانت الخليل الأقل حيث وصلت 7 ملم فقط.

وحول سؤال وطن عن نسبة الأمطار مقارنة بالمعدل السنوي للعام الماضي، أكد أن كمية الهطول أفضل وأكثر مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف: تستمر هذه الليلة تساقط الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، فيما يطرأ غداً ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتقل هطول الأمطار حيث تكون متفرقة على شكل زخرات بين الحين والآخر.

أما يوم الأحد، فقال أبو أسعد، إنه تبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة حيث ينتهي تأثير المنخفض الجوي.