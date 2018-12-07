الدفاع المدني ينفذ 64 استجابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

رام الله- وطن: استجابت طواقم الدفاع المدني بمساندة فرق الطوارئ المختلفة لأربعة وستون حادث وطلب مساعدة في مختلف المحافظات.

وذكر تقرير للدفاع المدني اليوم الجمعة، ان طواقمه أخمدت 9 حرائق في منازل ومركبات نتج عنها 6 اصابات بين المتوسطة والطفيفة وصرفت مياه الامطار الغزيرة من 21 منزل ومنشأة وقامت بإزالة أشجار وأعمدة سقطت على الشوارع العامة بفعل قوة الرياح، كما عملت الطواقم على فتح طريق القدس رام الله في محيط مخيم قلنديا بفعل تراكم المياه نتيجة اغلاق العبارات ومصارف المياه في تلك المنطقة.

وأضاف التقرير، أن معظم الحوادث قد تركزت بعد منتصف الليل حتى ساعات الصباح الباكر وما زالت الطواقم تعمل على فتح الطرق في منطقة كفر عقب وسميرا ميس لغياب بنية تحتية سليمة في تلك المنطقة.

وسجلت اعلى الحوادث في محافظة رام الله والبيرة بـ 18 حادثا ومحافظة جنين 15 والقدس 12 حادثا.

وأهاب الدفاع المدني، بالمواطنين ضرورة اخذ إرشاداته وتحذيراته بمسؤولية لما لها من اهمية في حماية الارواح والممتلكات.