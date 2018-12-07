الشعبية: فشل مشروع القرار الأمريكي انتصار للمقاومة وضربة قاسية لترامب

غزة- وطن: قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في غزة جميل مزهر، إن فشل مشروع القرار الأمريكي يُشّكل ضربة قاسية "للبلطجة" الأمريكية وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان شريكًا للاحتلال ولمحاولات تجريم المقاومة والنضال الوطني الفلسطيني.

وأضاف مزهر أن "هذا الفشل الأمريكي يشكل انتصارًا للمقاومة الفلسطينية، ويؤكد بأن كل المؤامرات والمحاولات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية تفشل أمام عدالة القضية الوطنية الفلسطينية".

وتابع قائلاً "هذا الفشل الأمريكي يشكل حافزًا قويًا لنستعيد وحدتنا الوطنية من أجل مواجهة هذه المخاطر والمحاولات الأمريكية التي لن تتوقف عن مواصلة دعم الارهاب والاحتلال".

وثمن مزهر مواقف الدول التي وقفت إلى جانب شعبنا وقضيته العادلة وصوتت ضد القرار الأمريكي، وأدانت الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال وجرائمه المتواصلة ضد شعبنا.

وشدد على أن هذا الإنجاز يشكّل خطوة هامة على طريق استمرار النضال السياسي والدبلوماسي الضاغط على المؤسسة الدولية من أجل تنفيذ قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والمعلقة منذ سنوات طويلة نتيجة حالة العجز التي تعتري هذه المؤسسة الدولية لارتهانها للإملاءات والشروط الأمريكية والإسرائيلية.