الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قراراً أيرلندياً يدعو لحل الدولتين

وطن- وكالات: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة، مساء أمس الخميس، قرارا يدعو إلي إقامة سلام دائم وشامل وعادل في الشرق ألأوسط، في ثاني صفعة للإدارة الأمريكية، بحسب مراقبين.

وحصل مشروع القرار الإيرلندي علي موافقة 156 دولة مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 12 دولة عن التصويت.

ويدعو مشروع القرار، الذي طرحته مندوبة ايرلندا الدائمة لدي الأمم المتحدة، جيرالدين بيرن ناسون، عقب فشل واشنطن في تمرير مشروع قرارها الخاص بإدانة حماس، الي ضرورة "إقامة سلام شامل وعادل ودائم في الشرق ألأوسط استنادا لقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار 2334".

كما أكد القرار على "انهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، بما في ذلك احتلال القدس الشرقية".

وشدد القرار الذي وصل الأناضول نسخة منه علي "الدعم الثابت وفقا للقانون الدولي، للحل القائم علي الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، تعيشان جنبا الي جنب في أمن وسلام وحدود معترف بها علي أساس حدود ما قبل 1967".

واعتمد مجلس الأمن، القرار 2334 في 23 ديسمبر/كانون أول 2016، قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والذي امتنعت فيه واشنطن عن استخدام حق النقض، ودعا للوقف الكامل والفوري للاستيطان باعتباره غير شرعي، مع تأكيد مبدأ "حل الدولتين".

وأكدت السفيرة الإيرلندية بيرن ناسون في إفادتها لأعضاء الجمعية العامة أن "تحقيق السلام أمر ممكن بشرط دعم دولي وأن يعتمد على معايير متفق عليها تلبي مشاغل وطموحات الطرفين".

(الأناضول)