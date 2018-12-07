الاحتلال يدعي كشف هوية "حفار الأنفاق" لدى حزب الله

وطن- وكالات: ادعى موقع عبري كشف هوية أحد عناصر "حزب الله" الذي التقطت تحركاته كاميرات جيش الاحتلال داخل نفق على الحدود اللبنانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال مسؤول أمني لم يكشف عن هويته لقناة "i24News" الإسرائيلية إن الرجل الذي ظهر على شريط الفيديو من النفق كان الدكتور عماد عز الدين فحص، قائد وحدة مراقبة "حزب الله" على الحدود الجنوبية للبنان، وقائد في وحدة الأنفاق.

وحسب القناة الإسرائيلية فإن عز الدين وهو في الثلاثينيات من عمره، حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة طهران للتكنولوجيا ومتزوج ولديه طفلان.