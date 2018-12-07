الفلسطيني معتز فياض يعلن الإضراب المفتوح عن الطعام في سجن تركي

وطن: أعلن اللاجئ الفلسطيني السوري معتز محمد فياض دخوله إضراباً مفتوحاً عن الطعام اعتباراً من يوم 5 ديسمبر الجاري، احتجاجاً على استمرار اعتقاله في السجون التركية منذ حوالي 50 يوماً دون أن توجيه أي اتهام واضح له.

وأفادت زوجة معتز لـ"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن الشرطة التركية داهمت منزلهم الواقع في مدينة انطاكيا منذ سنتين بحجة تفتيش البيت والاشتباه تلقيه مكالمة من أحد عناصر تنظيم "داعش"، وعلى أثر ذلك تم اعتقاله والتحقيق معه، مشيرة إلى أن الشرطة التركية قامت بالإفراج عنه وقدمت الاعتذار له بعد ما تبين لها أن لا علاقة له بالأمر.

وأشارت الزوجة إلى أنه بعد عامين وبالتحديد يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 تلقى زوجها اتصال من الشرطة التركية تخبره أن عليه مراجعة مقرها من أجل أن تأخذ افادته مرة ثانية، عندما وصل إلى مقر الشرطة قامت باعتقاله وتحويله إلى السجن من أجل ترحيله إلى سوريا.

وأضافت زوجة الفياض أنها وكلت محامية للدفاع عن زوجها، حيث استطاعت أن توقف قرار الترحيل وقدمت اعتراضاً على استمرار سجنه دون تهمة واضحة، إلا أن القضاء التركي لم يستجب لذلك واستمر بسجنه دون محاكمته.

وعن أسباب إضرابه عن الطعام أرسل اللاجئ فياض رسالة خطية إلى زوجته وأولاده الأربعة يخبرهم بها أن صبره قد نفذ، ولم يعد يستطيع تحمل فراقهم، وأنه على يقين بأنه مظلوم لذلك اختار أن يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام حتى تلبي السلطات التركية مطلبه وتفرج عنه، أو يكون الموت مصيره ثمناً لحريته طالباً من عائلته أن تسامحه وتدعو له بالمغفرة والرحمة.

بدورها ناشدت زوجته كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والسلطة والفصائل والسفارة الفلسطينية التدخل العاجل للإفراج عن زوجها الذي يشكل هذا الإضراب خطراً حقيقياً على حياته كونه يعاني من العديد الأمراض، وفق ما ذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".