عائلة الطفلة الفلسطينية السورية ماريا أبو عزارة تناشد بمساعدتها في علاج ابنتها

وطن: جددت عائلة الطفلة الفلسطينية ماريا أبو عزارة، ابنة الثلاث سنوات، من أبناء مخيم اليرموك النازحة إلى مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، مناشدتها لجميع المنظمات الإنسانية والطبية للتكفل بعلاج ابنتهم، التي تعاني من مرض سرطان الدم وهي بحاجة للمساعدة الفورية.

ووفقاً لعائلة الطفلة أنهم اكتشفوا مرض ابنتهم بعد أن أجروا لها فحوصات عادية في مشفى غسان حمود بسبب مرضها المفاجئ، وفي المشفى أخبرهم الأطباء أن ابنتهم مصابة بمرض سرطان الدم وهي بحاجة للبقاء في المستشفى أسبوع كامل لتلقي العلاج المكثف السريع لإنقاذ حياتها.

وقال الأطباء إن ماريا تحتاج في الأسبوع الواحد 4 جرعات كعلاج مكثف في المرحلة الأولى، وفي الفترات اللاحقة ولمدة سنتين تحتاج إلى جرعة واحدة كل أسبوع.

الأونروا بدورها تكفلت بتغطية 50 % من تكاليف العلاج، أما الجرعات فقد تكفلت الأونروا بدفع 50 ألف ليرة لبنانية، وعلى العائلة دفع باقي المبلغ لكل جرعة وهو 100 ألف ليرة لبنانية، ما قيمته للجرعة الواحدة 66 دولار أمريكي.

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" إن ذوي الطفلة أبو عزار التي لا تستطيع تأمين أي جزء من المبلغ بسبب أوضاعها المعيشية والاقتصادية المزرية، لا تملك ولا تجيد التعبير عن آلامها وعذاباتها وهي ترى طفلتها تتألم أمامها، إلا إطلاق نداء مناشدة للتكفل بعلاجها ومد يد العون والمساعدة لها وانقاذ حياتها.