إصابات بالاختناق عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية- وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما، ولإحياء ذكرى انتفاضة الحجارة، اليوم الجمعة.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي فور انطلاق المسيرة، بينما اعتلى عدد من الجنود أسطح منازل المواطنين، وأطلقوا الرصاص صوب المشاركين في المسيرة، قنابل الغاز السام المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وطالب شتيوي منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإجبار قوات الاحتلال على التوقف عن استخدام الرصاص الحي والأسلحة الأخرى المحرمة التي تستخدمها ضد أهالي القرية.