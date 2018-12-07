اصابات بالرصاص الحي على حدود غزة

رام الله - وطن: أصيب 17 مواطنh بالرصاص الحي بينهم اصابة خطيرة والعشرات بالرصاص الحي والاختناق من بينهم اطقم طبية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال مشاركتهم في الجمعة 37 لمسيرة العودة والتي جاءت تحت عنوان "جمعة انتفاضة الحجارة الكبرى.

وتوجه مئات الشبان للمشاركة في المسيرات رغم أجواء الطقس الباردة والرياح، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، وقام جيش الاحتلال باطلاق الاعيرة النارية والقنابل الغازية باتجاههم.

ووفقاً لشهود عيان، فقد أصيب 71 متظاهرh برصاص الاحتلال من بينها إصابة في الرأس شرق البريج، و6 آخرين شرق خانيونس، واصابة اطقم طبية بالاختناق جراء استهدافهم من قبل الاحتلال شرق جباليا.