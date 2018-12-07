الجمعة القادمة: "المقاومة حق مشروع"

وطن: دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في الجمعة الـ38 القادمة والتي ستحمل اسم جمعة "المقاومة حق مشروع "، تأكيداً على شرعية المقاومة وحالة الاجماع والالتفاف حولها في وجه المؤامرات والمخططات التي تستهدفها.

ودعت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مخيم ملكة شرق قطاع غزة لأوسع اصطفاف والتفاف وطني وقومي وإنساني مع جماهير الشعب الفلسطيني ومقاومته في وجه المؤامرة الأمريكية الاسرائيلية وبما يعزز حالة التضامن والإسناد للشعب الفلسطيني والعمل على وضع الاحتلال وقادته في موقع المساءلة والعقاب والمقاطعة.

وقالت الهيئة:" لقد حوّل المحتشدون اليوم بمسيرات العودة في الجمعة السابعة والثلاثين في ذكرى انتفاضة الحجارة الكبرى، لمحطة لرفع راية المقاومة والوحدة خفاقة في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية، وبالإصرار على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الجماهيري وادواتها السلمية" .

ودعت الهيئة الى الشروع الفوري في إنجاز الوحدة والمصالحة وبناء الشراكة الوطنية دون أي تسويف أو مماطلة وترتيب البيت الفلسطيني بمؤسساته التنظيمية والشعبية والرسمية، من خلال الحوار الوطني والشراكة الحقيقية، وتنفيذاً للاتفاقيات الوطنية التي اجمعت عليها القوى.

وأكدت الهيئة على ان المشروع الأمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الرامي لإدانة المقاومة وحركة حماس باطل وغير شرعي ويتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل مقاومة شعبنا للاحتلال بكافة الأشكال حيث سيوفر مشروع القرار الامريكي الضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة عدوانه وارتكاب مجازره بحق الشعبفلسطيني.

وثمنت الهيئة الوطنية مواقف الدول العربية والاسلامية والدول المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية التي اسقطت مشروع القرار الامريكي واعلنت رفضها له .