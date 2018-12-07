نقابه الاطباء لوطن : الاطباء لن يسجلوا بالضمان

رام الله - وطن: قالت نقابة الاطباء لوطن انها قررت سحب مزاولة الاطباء امن المؤسسات الطبية في حال اقدام تلك المؤسسات على التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي، في اشارة الى رفض نقابة الاطباء على تسجيل الاطباء في قانون الضمان الاجتماعي.

وقال الناطق باسم النقابة محمد الرمحي لوطن ان النقابة اجتمعت اليوم الجمعة واتخذت قرارا تم تعميمه على المؤسسات الطبية العاملة مفاده ان اي مؤسسة تقوم بتسجيل موظفيها في صندوق الضمان وتساهم به ، فأن النقابة ستقوم بسحب مزاولات اطباء المؤسسة.

واضاف الرمحي ان قرار نقابة الاطباء جاء بالتنسيق مع النقابات المهنية الاخرى.

واوضح الرمحي ان القرار سببه عدم اخذ الصندوق ومؤسسة الضمان بالتعديلات التي جرى التوافق عليها بين النقابات وجرى تقديمها للمؤسسة.