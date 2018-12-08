مجلس طلاب جامعة نيويورك يقرر مقاطعة الشركات المتعاونة مع "إسرائيل"

وطن: صوّت مجلس الطلبة في جامعة نيويورك الأميركيّة، لصالح قرار بمقاطعة الشركات التي تتعاون مع "إسرائيل".

وأيد القرار 35 عضوًا في مجلس الطلبة، بينما عارضه 14 وامتنع 14 عن التصويت، بينما تظاهر خارج القاعة طلبة إسرائيليّون ويهود ومناهضون لحركة المقاطعة (BDS)، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس".

ودعم القرار أكثر من 60 منظمة طلابية و30 عضوًا من أعضاء الطاقم التدريسي في الجامعة، على أن يتم تقديمه خلال الفصل الدراسي المقبل لمجلس شيوخ الجامعة ومن ثم للهيئة الإدارية فيها، وعندها سيكون ملزمًا.

ويستهدف القرار ثلاث شركات أميركيّة كبرى يتعاون بعض الكليّات معها، هي "كاتربيلر" و"جنرال إلكترك" وعملاقة صناعة الأسلحة "لوكهيد مارتين"، وهي شركات تزود جيش الاحتلال بالبلدوزرات والمروحيات والطائرات الحربية ومحرّكات للعربات العسكرية.

وتقدمت بمقترح المقاطعة طالبة يسارية إسرائيليّة، قالت خلال لقاء مع "هآرتس" إن حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) "ستجلب العدالة لعائلتي في إسرائيل وللفلسطينيين".



ودعت الطالبة لمنع الاستثمار والتوقف عن التعاون مع كل شركة تربح من "خرق حقوق الإنسان للفلسطينيين، احتلال فلسطين، استمرار المستوطنات التي تعتبر غير قانونية في القانون الدولي".